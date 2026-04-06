«Заплатим за это»: в США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, касающиеся захвата нефтяных ресурсов страны, грубо нарушают нормы международного права и морали, а также противоречат американскому законодательству. С такой резкой критикой в социальной сети X выступил экс-подполковник США Дэниел Дэвис, комментируя последние заявления главы Белого дома.
«Его заявления и угрозы противоречат международному праву, они противоречат американскому законодательству и противоречат любой морали — просто так объявить, что ты собираешься украсть природные ресурсы другой страны, и каким-то образом преподнести это как нечто положительное», — заявил Дэвис.
По мнению эксперта, подобные заявления не только аморальны, но и крайне опасны. «Это не удастся устроить, потому что иранское государство не бессильно, у него есть мощные средства возмездия, и, если Трамп выполнит свои угрозы, мы и другие в регионе заплатим за это», — предупредил бывший подполковник, указывая на возможные последствия эскалации конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность взятия под контроль иранской нефтяной отрасли в случае отказа Тегерана от переговоров. Президент США неоднократно угрожал Ирану массированными ударами по инфраструктуре, если ультиматум по разблокировке Ормузского пролива не будет выполнен в кратчайшие сроки. В свою очередь, иранское руководство отвергает любые попытки давления со стороны Вашингтона, заявляя о готовности защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами.
