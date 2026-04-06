Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «попрощался» с НАТО, когда альянс не одобрил его желание присоединить Гренландию к Соединенным штатам Америки.
Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях американского президента.
Также Трамп много раз говорил, что США могут рассмотреть возможность выхода из НАТО, если другие члены альянса не увеличат оборонные расходы до 5 процентов от ВВП.
Вопрос о будущем Североатлантического альянса обсуждался после обвинений со стороны Трампа партнеров по альянсу в «бездействии» вместо участия в разблокировке Ормузского пролива.
Читайте материал «Бахрейн заявил, что число проходящих по Ормузу танкеров сократилось десятикратно».
