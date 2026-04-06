ЦАХАЛ заявила об ударах по трем ключевым объектам КСИР

Армия обороны Израиля заявила, что ударила по трем объектам Корпуса стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля заявила, что ударила по трем объектам Корпуса стражей исламской революции.

Ударам, как сказали в ЦАХАЛ, подверглись центральный объект КСИР, инфраструктура в штаб-квартире КСИР и в штаб-квартире ВВС КСИР. Также были атакованы хранилище баллистических ракет и пусковые площадки.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Израиль запланировал ускорить производство ракет-перехватчиков “Хец”».

