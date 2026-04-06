Трамп поменял позицию по присоединению Канады к США

США не будут вторгаться в Канаду и делать ее 51-м штатом, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Роберту Хардману, биографу королевской семьи, для его новой книги об Елизавете II.
Журналист попросил Трампа «оставить Канаду в покое», поскольку иначе происходящее «несомненно расстроит короля Канады». По его словам, после этого в разговоре повисла пауза.
«Они по-прежнему признают короля? Или они перестали это делать?», — осведомился Трамп. После утвердительного ответа интервьюера, он ответил: «Но у них ужасные политики. Они вежливо разговаривают со мной в лицо, а за моей спиной говорят гадости».
Трамп отметил, что из-за холодного климата большинство канадцев живут рядом с границей США. «Проблема в том, что какой-то парень начертил эту прямую линию, чтобы обозначить границу. Ему следовало просто начертить ее на 50 миль севернее, и тогда проблем бы не было», — уверен президент США.
Политик затем признал, что история Канады насчитывает 200 лет, в связи с чем жителям страны будет не просто отказаться от своей идентичности, он передразнил их фразой «О, Канада!». «С этим не разберешься за три с половиной года. Думаю, этого (присоединения к США. — РБК) не произойдет», — заявил Трамп.
В январе 2025 года американский президент опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором Канада была окрашена в цвета американского флага. Публикацию Трамп тогда подписал словами «О, Канада».
Британский монарх (сейчас — Карл III) формально является главой государства в Канаде, но его функции в основном символические. От его имени действует генерал-губернатор: он созывает и распускает парламент, утверждает законы и назначает премьер-министра. Генерал-губернатора назначает монарх по рекомендации канадского премьера.
С июля 2021 года пост занимает Мэри Саймон — первая представительница коренных народов Канады на этой должности.
Ранее американский президент неоднократно говорил о возможной аннексии Канады и, в частности, публично обращался к тогдашнему премьер-министру Джастину Трюдо, утверждая, что в случае присоединения к США канадцы платили бы меньше налогов и получили бы более сильную военную защиту. Трюдо исключал возможность такого присоединения и заявлял, что «черта с два» Канада станет частью США. Желание Трампа канадский премьер объяснил его желанием заполучить полезные ископаемые страны. Решение Трюдо об отставке Трамп связал с желанием «многих людей в Канаде» стать 51-м штатом США и снова тогда предлагал Канаде присоединение.
По мнению президента США, это принесло бы Канаде экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».
На фоне этих заявлений король Карл III в мае 2025 года приезжал в Оттаву на церемонию открытия парламента и заявил, что Канада остается «сильной и свободной» страной. Посол США в Канаде Питер Хукстра при этом тогда прямо назвал приезд монарха способом «послать сигнал» Вашингтону, добавив, что Оттава могла бы сделать это и напрямую.