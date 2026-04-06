Константиновка в котле: армия России закрепилась в промзоне

Российские войска закрепились в промышленной зоне и частном секторе Константиновки Донецкой Народной Республики.

Российские войска закрепились в промышленной зоне и частном секторе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом информационному агентству «Вести» сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, подчеркнув, что в самом городе еще сохраняются отдельные очаги сопротивления, однако российское присутствие стало фактом.

«Идет точное поражение противника [в Константиновке]. И мы там уже закрепились в промзоне, закрепились в частном секторе. В самом городе еще местами есть слоеный пирог, но тем не менее мы говорим о том, что мы присутствуем в населенном пункте», — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР отметил, что российские силы ведут планомерную работу по выявлению и уничтожению логистических цепочек, по которым снабжаются украинские подразделения, в том числе по выявлению маршрутов вывоза раненых и доставки боеприпасов. По его словам, российские беспилотники взяли под контроль логистику ВСУ вокруг города. «Были подорваны дамбы, была нарушена логистика. И постепенно, окружая город с разных сторон, наши беспилотчики начали контролировать фактически всю логистику вокруг Константиновки», — пояснил Кимаковский.

Кимаковский уточнил, что ВС РФ используют беспилотники на оптоволокне и радиоканалах, а также высотные дроны-разведчики, что создало «достаточно серьезные, плохие условия для противника».

По словам представителя ДНР, украинское командование долгое время готовило город как мощный укрепрайон, превратив многие здания в «мини-крепости». Константиновка была окружена противотанковыми рвами и минными полями. ВСУ стягивали в город подразделения БПЛА и разведки, а также создавали систему логистики в сторону Дружковки. Однако все эти меры не смогли остановить продвижение российских войск.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше