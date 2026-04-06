Трамп заявил, что попрощался с НАТО на фоне притязаний на Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание США получить контроль над Гренландией, пишет РИА Новости.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: “Пока, пока”», — рассказал Дональд Трамп.
Отмечается, что после этих слов глава Белого дома резко прервал общение с журналистами, попрощался и покинул комнату для брифингов.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что рассматривает выход США из военного блока. Как отмечал госсекретарь Марко Рубио, Вашингтону необходимо переосмыслить значение альянса для страны.
Гренландия входит в состав Дании. Однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен быть частью США. Как писал журнал Time, интерес у американского лидера к Гренландии появился после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года.