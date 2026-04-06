Уровень русофобии в Швеции находится на высоком уровне, считает профессор политологии Шведского университета обороны Челль Энгельбрект.
В интервью украинскому изданию Kyiv Post он рассказал, что в середине 1990-х годов русофобия была на низком уровне, шведы вели бизнес и создавали компании в России.
«В конце концов, они покинули Россию и вернулись, и сейчас русофобия находится на высоком уровне», — сказал Энгельбрект.
Политолог сказал, что с начала украинского конфликта Швеция «неизменно» поддерживает Киев, а также заявил, что в стране «нельзя говорить об усталости от Украины».
