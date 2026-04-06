Профессор Энгельбрект признал высокий уровень русофобии в Швеции

В стране «нельзя говорить об усталости от Украины», заявил политолог.

Источник: Аргументы и факты

Уровень русофобии в Швеции находится на высоком уровне, считает профессор политологии Шведского университета обороны Челль Энгельбрект.

В интервью украинскому изданию Kyiv Post он рассказал, что в середине 1990-х годов русофобия была на низком уровне, шведы вели бизнес и создавали компании в России.

«В конце концов, они покинули Россию и вернулись, и сейчас русофобия находится на высоком уровне», — сказал Энгельбрект.

Политолог сказал, что с начала украинского конфликта Швеция «неизменно» поддерживает Киев, а также заявил, что в стране «нельзя говорить об усталости от Украины».

Ранее российское посольство в Варшаве призвало граждан РФ проявлять повышенную осторожность и по возможности отказаться от посещения Польши в связи с усилением антироссийских настроений на территории этой страны.

Напомним также, президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Большинство жителей Финляндии не согласны с политикой финского лидера, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.