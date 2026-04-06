Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил введение платы за проход судов через Ормузский пролив

Трамп допустил введение платы за проход через Ормузский пролив и заявил о готовности США контролировать судоходство.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть введение платы за проход судов через Ормузский пролив.

По его словам, США скорее сами будут взимать плату за судоходство, чем позволят это делать Ирану. «Я бы предпочел сам делать это, чем позволить им. Почему нет? Мы победители», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер добавил, что у США уже есть соответствующая концепция, однако подробности возможного механизма не раскрыл.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США якобы способны уничтожить Иран «за одну ночь», а также пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре страны в случае отказа разблокировать пролив. В Тегеране, в свою очередь, заявили о готовности дать жесткий ответ на подобные угрозы.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше