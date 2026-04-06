Трамп допустил введение платы за проход судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть введение платы за проход судов через Ормузский пролив.
По его словам, США скорее сами будут взимать плату за судоходство, чем позволят это делать Ирану. «Я бы предпочел сам делать это, чем позволить им. Почему нет? Мы победители», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер добавил, что у США уже есть соответствующая концепция, однако подробности возможного механизма не раскрыл.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США якобы способны уничтожить Иран «за одну ночь», а также пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре страны в случае отказа разблокировать пролив. В Тегеране, в свою очередь, заявили о готовности дать жесткий ответ на подобные угрозы.