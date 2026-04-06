Сийярто заявил, что Украина использует методы государственного терроризма

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина открыто пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям, прибегая в том числе к методам государственного терроризма.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.
«Украина совершенно открыто хочет запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались достичь этого политическими методами, а когда не получилось, прибегли к насилию и к методам государственного терроризма», — рассказал глава венгерской дипломатии.
Сийярто также подчеркнул, что если бы попытка подрыва «Турецкого потока» в Сербии завершилась успехом, и сербам не удалось бы предотвратить диверсию, то в Венгрии «возникла бы огромная проблема». По его словам, именно по этому трубопроводу в страну ежедневно поступает 56% природного газа.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия, Сербия, Россия и Турция договорились, что примут усиленные меры для защиты газопровода «Турецкий поток» после попытки его подрыва в Сербии.
