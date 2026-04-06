Трамп: США предпочитают, чтобы курды не вмешивались в войну с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпочитают, чтобы курдские формирования не вмешивались в ход американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Я бы предпочел, чтобы они держались в стороне. Я бы предпочел, чтобы они держались в стороне, так как они несут с собой некоторые проблемы и сложности», — прокомментировал он на пресс-конференции вопрос о возможном участии курдов в войне с Ираном. «Они несут смерть. Самим себе», — добавил глава администрации США.
Он признал ранее в интервью телеканалу Fox News, что американское правительство пыталось в начале 2026 года направить большие партии оружия участникам акций протестов в Иране через курдов. При этом глава Белого дома предположил, что курдские формирования оставили эти вооружения себе.
Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, причем среди них были как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали операцию якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.