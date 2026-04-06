Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США предпочитают, чтобы курды не вмешивались в войну с Ираном

Они несут с собой некоторые проблемы и сложности, заявил американский лидер.

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпочитают, чтобы курдские формирования не вмешивались в ход американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Я бы предпочел, чтобы они держались в стороне. Я бы предпочел, чтобы они держались в стороне, так как они несут с собой некоторые проблемы и сложности», — прокомментировал он на пресс-конференции вопрос о возможном участии курдов в войне с Ираном. «Они несут смерть. Самим себе», — добавил глава администрации США.

Он признал ранее в интервью телеканалу Fox News, что американское правительство пыталось в начале 2026 года направить большие партии оружия участникам акций протестов в Иране через курдов. При этом глава Белого дома предположил, что курдские формирования оставили эти вооружения себе.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, причем среди них были как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали операцию якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше