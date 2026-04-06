Британия предала Трампа: с нашей базы бомбить нельзя

«Британия откажет Дональду Трампу в разрешении использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям», — пишет газета. По информации издания, Лондон готов предоставить свои базы только для «оборонительных» операций, а прямые угрозы уничтожения гражданских объектов, озвученные президентом США, не подпадают под данное определение. Решения о доступе американских бомбардировщиков к британским военным объектам принимаются индивидуально в каждом конкретном случае.
Этот шаг британского правительства стал ответом на заявления Трампа, пригрозившего Ирану «днем мостов и электростанций», если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. В Тегеране подчеркнули, что в случае реализации этих угроз, ответ будет решительным.
Реакция Лондона на планы Вашингтона последовала за заявлением представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который назвал возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана грубым нарушением международного права. Отказ Великобритании предоставить свои базы для атак на иранские города существенно ограничивает возможности американской авиации, поскольку британская база Фэрфорд является единственным объектом в Европе, способным принимать стратегические бомбардировщики США. Ранее с этой базы осуществлялись вылеты для бомбардировок Ирака и Югославии, и в последнее время она активно использовалась в операции против Ирана.
