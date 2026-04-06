Британия предала Трампа: с нашей базы бомбить нельзя

Реакция Лондона на планы Вашингтона последовала за заявлением представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который назвал возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана грубым нарушением международного права. Отказ Великобритании предоставить свои базы для атак на иранские города существенно ограничивает возможности американской авиации, поскольку британская база Фэрфорд является единственным объектом в Европе, способным принимать стратегические бомбардировщики США. Ранее с этой базы осуществлялись вылеты для бомбардировок Ирака и Югославии, и в последнее время она активно использовалась в операции против Ирана.