Эксперт Маляиб: Израиль усиливает удары по Бейруту в ответ на операции «Хезболлах»

БЕЙРУТ, 6 апреля. /ТАСС/. Возобновление интенсивных бомбардировок Бейрута и его окрестностей является ответом на действия шиитской милиции «Хезболлах». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС генерал Наджи Маляиб, считающийся ведущим аналитиком в военно-стратегических вопросах на Ближнем Востоке.
«Нацеленность шиитской милиции “Хезболлах” на нанесение максимальных потерь оккупационным войскам на юге Ливана вызвала ответную реакцию израильского командования, которое усилило удары по Бейруту и расширило географию воздушных атак», — указал собеседник агентства.
Как считает эксперт, Израиль был готов к партизанским методам ведения боевых действий со стороны сил сопротивления. «К спецоперациям на ливанской территории с самого начала были привлечены элитные подразделения, что было сделано ради снижения вероятных потерь. Однако для израильтян стала неожиданностью тактика мобильных засад, которую применили отряды “Хезболлах” для истощения сил противника», — подчеркнул он.
По оценке Маляиба, это говорит о том, что шиитская милиция смогла за короткий период после прекращения огня в ноябре 2024 года восстановить свою военную структуру и боевой потенциал в южных районах. «Потери за первый месяц войны с 2 марта по 2 апреля, которые составили 10 убитых и 200 раненых солдат, являются весьма существенными для такой армии как израильская и подтверждают эффективность вылазок бойцов сопротивления», — отмечает эксперт.
Согласно его прогнозу, израильтяне осуществят в ближайшее время новые вторжения на ливанскую территорию на разных участках границы в попытке рассредоточить противостоящие им формирования. Кроме того, как считает генерал, Израиль будет наращивать удары по объектам гражданской инфраструктуры по всему Ливану, чтобы «заставить правительство в Бейруте пойти на прямую конфронтацию с “Хезболлах”.
«Уничтожение мостов через реку Литани, которое лишило возможности переместившихся на север жителей вернуться к родным очагам, это только начало сценария будущей катастрофы», — подчеркнул собеседник.