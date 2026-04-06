МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Лидеры ЕС и Великобритании маскировали свое негативное отношение к президенту США Дональду Трампу, чтобы сохранить поддержку киевского режима Вашингтоном. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«ЕС и Великобритания изо всех сил скрывали, пока могли, насколько они на самом деле настроены против Трампа, чтобы и дальше получать льготы и поддержку по Украине», — написал он в X.
Он также сослался на график с данными опросов о предпочтениях жителей разных стран в отношении выборов президента США 2024 года, подчеркнув, что он демонстрирует «пропасть» между сцепкой из стран ЕС и Великобритании и движением MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).
Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз и Великобритания лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и бывшему президенту США Джо Байдену.