Дмитриев: ЕС и Британия скрывали антитрамповскую позицию ради поддержки Украины

Евросоюз и Великобритания лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и бывшему президенту США Джо Байдену, отметил глава РФПИ.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Лидеры ЕС и Великобритании маскировали свое негативное отношение к президенту США Дональду Трампу, чтобы сохранить поддержку киевского режима Вашингтоном. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«ЕС и Великобритания изо всех сил скрывали, пока могли, насколько они на самом деле настроены против Трампа, чтобы и дальше получать льготы и поддержку по Украине», — написал он в X.

Он также сослался на график с данными опросов о предпочтениях жителей разных стран в отношении выборов президента США 2024 года, подчеркнув, что он демонстрирует «пропасть» между сцепкой из стран ЕС и Великобритании и движением MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз и Великобритания лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и бывшему президенту США Джо Байдену.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше