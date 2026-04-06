I Paper: Британия откажет США в доступе к базам для атак на объекты в Иране

Лондон не разрешит Вашингтону использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по инфраструктуре Ирана, пишет i Paper.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания собирается отказать США в использовании своих военных баз для нанесения ударов по мостам и электростанциям в Иране. Об этом пишет британская газета I Paper со ссылкой на источники.

«Лондон откажет Дональду Трампу в разрешении использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям», — говорится в материале.

Как отмечают собеседники газеты, Британия готова предоставить свои базы только для «оборонительных» ударов, а угрозы американского президента не подпадают под это определение. По данным i Paper, решения о доступе бомбардировщиков США к британским базам принимаются в каждом конкретном случае индивидуально.

Трамп ранее заявил, что США могут уничтожить Иран за одну ночь. По его словам, это может произойти уже во вторник, 7 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше