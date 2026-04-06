I Paper: Британия откажет США в доступе к базам для атак на объекты в Иране

Великобритания собирается отказать США в использовании своих военных баз для нанесения ударов по мостам и электростанциям в Иране. Об этом пишет британская газета I Paper со ссылкой на источники.
«Лондон откажет Дональду Трампу в разрешении использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям», — говорится в материале.
Как отмечают собеседники газеты, Британия готова предоставить свои базы только для «оборонительных» ударов, а угрозы американского президента не подпадают под это определение. По данным i Paper, решения о доступе бомбардировщиков США к британским базам принимаются в каждом конкретном случае индивидуально.
Трамп ранее заявил, что США могут уничтожить Иран за одну ночь. По его словам, это может произойти уже во вторник, 7 апреля.