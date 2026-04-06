В Румынии задержали украинцев по делу об отправке взрывных устройств

В Румынии задержали двух граждан Украины по делу об отправке самодельных взрывных устройств через курьерскую службу.

Источник: Аргументы и факты

В Румынии задержали двух граждан Украины по подозрению в попытке отправки самодельных взрывных устройств через курьерскую службу. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT).

По данным следствия, 14 октября 2025 года подозреваемые проникли на территорию страны с целью отправки двух посылок с зажигательными устройствами. Уже на следующий день отправления были переданы в офис международной курьерской компании.

Экспертиза показала, что устройства могли быть приведены в действие дистанционно. Обе посылки были впоследствии уничтожены.

Задержанным 23 и 24 года. Уголовное дело направлено в Апелляционный суд Бухареста 2 апреля.

Ранее сообщалось, что депортированные из США граждане Украины по прибытии на родину направлялись в территориальные центры комплектования, после чего часть из них была отправлена в зону боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше