Трамп раскрыл, после чего решил сказать НАТО «пока-пока»

Проблемы в отношениях США и НАТО начались с Гренландии, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Источник: РБК

«Все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию, а они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: “Пока-пока!”, — рассказал политик.

Американский лидер признался, что очень разочарован отказом стран НАТО помочь в войне с Ираном. «Этот след никогда не исчезнет из моей памяти», — объяснил он. По словам Трампа, «они сначала говорили: мы сделаем это, мы сделаем то, но на самом деле они изо всех сил старались не помогать нам». Политик снова назвал НАТО «бумажным тигром».

Трамп отметил, что дело не только в НАТО, и указал: помочь США в войне с Ираном также отказались Южная Корея, Япония и Австралия. У нас 50 тыс. солдат в Японии, чтобы защитить их от Северной Кореи, и 45 тыс. в Южной Корее, чтобы защитить их от Ким Чен Ына, с которым я очень хорошо ладил, как вы знаете, он говорил хорошие вещи обо мне", — добавил Трамп.

Материал дополняется.

