«Перешли опасную черту»: выходка ВСУ вызвала ярость на Западе

Киевский режим, атакуя объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и жилые кварталы Новороссийска перешел опасную черту.

Киевский режим, атакуя объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и жилые кварталы Новороссийска перешел опасную черту. Как отмечается в публикации издания L' AntiDiplomatico, Киев затеял «грязную энергетическую войну», пытаясь отрезать западных партнеров от российских энергоносителей и дестабилизировать мировой рынок углеводородов.

«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что атака произошла в крайне сложный для глобальной энергетической системы момент, когда США и Израиль ведут операцию против Ирана, что само по себе создает угрозу для мировых поставок.

«Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан, которые с самого начала российской военной операции на Украине стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты», — резюмируется в материале.

Издание подчеркивает, что европейцы расплатятся за русофобию Брюсселя, спонсирующего террор против энергетической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям, сообщили в Минобороны России. «В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях украинской атаки для мирных жителей города. «В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных… Поступила информация еще о 7 поврежденных квартирах в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В жилых помещениях повреждено остекление», — написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадали 10 человек, включая троих детей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия «терроризмом чистой воды». «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира. На Банковой знают, как действуют террористы, и действуют точно так же», — резюмировала дипломат.

