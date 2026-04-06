«Перешли опасную черту»: выходка ВСУ вызвала ярость на Западе

В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям, сообщили в Минобороны России. «В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — говорится в официальном сообщении ведомства.