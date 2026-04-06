Киевский режим, атакуя объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и жилые кварталы Новороссийска перешел опасную черту. Как отмечается в публикации издания L' AntiDiplomatico, Киев затеял «грязную энергетическую войну», пытаясь отрезать западных партнеров от российских энергоносителей и дестабилизировать мировой рынок углеводородов.
«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — говорится в публикации.
«Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан, которые с самого начала российской военной операции на Украине стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты», — резюмируется в материале.
Издание подчеркивает, что европейцы расплатятся за русофобию Брюсселя, спонсирующего террор против энергетической и гражданской инфраструктуры.
В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям, сообщили в Минобороны России. «В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях украинской атаки для мирных жителей города. «В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных… Поступила информация еще о 7 поврежденных квартирах в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В жилых помещениях повреждено остекление», — написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадали 10 человек, включая троих детей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия «терроризмом чистой воды». «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира. На Банковой знают, как действуют террористы, и действуют точно так же», — резюмировала дипломат.
