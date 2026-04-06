Трамп: некоторые военные США были против спасения летчиков F-15 в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что некоторые военные армии США выступали против проведения операции по спасению летчиков истребителя F-15E, сбитого над Ираном.
«Не все были согласны. Были военные, очень профессиональные, которые предпочли бы этого не делать», — сказал он, беседуя с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, министр войны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн «в полной мере поддерживали» проведение операции. Однако были военные, которые говорили, что «нельзя отправляться в самое сердце очень сильной армии», сказал президент США.
Ранее Трамп рассказал, что во время спасательной операции по эвакуации летчика сбитого самолета военные имитировали активность сразу в семи районах, чтобы запутать иранские силы.
Напомним, 3 апреля в Иране заявили, что в небе над страной сбили истребитель США. Как отметили эксперты, судя по опубликованным кадрам, речь идет о самолете F-15E. Впоследствии появилась информация, что одного из пилотов спасли. Второго члена экипажа нашли позднее, его спас американский спецназ.
Отметим, Трамп назвал глупцами американцев, выступивших против конфликта с Ираном. По мнению президента, они не осознали, что цель операции заключается в обеспечении ядерной безопасности, пишет «360».