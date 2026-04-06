В Турции заявили, что агрессия США и Израиля против Ирана несет угрозу региону

«Несправедливая и незаконная агрессия со стороны США и Израиля в отношении Ирана превратилась в ужасающий сценарий, угрожающий всему региону, стала региональной проблемой. Выход из сложившейся ситуации — в обсуждении архитектуры региональной безопасности, и это теперь является неизбежной необходимостью», — сказал политик в эфире телеканала A Haber.
По его словам, требования Ирана в ответ на ультиматум США сводятся к обеспечению одновременного прекращения огня и компенсации ущерба. «Иран требует в первую очередь не временного перемирия, а прочного прекращения огня. Кроме того, они [в Иране] хотят, чтобы этот процесс был не поэтапным, а одновременным. Иран также задается вопросом, как будет возмещен тяжелый ущерб, с которым он столкнулся, и какой будет компенсация за нападения», — отметил Челик.
Как сообщил 5 апреля портал Axios, Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. По информации источников портала, шансов на достижение сделки в указанный срок мало. Как отмечают источники Axios, посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться от сторон мер по укреплению доверия, рассчитывая, что Иран предпримет некоторые шаги в вопросе открытия Ормузского пролива, а также в том, что касается ядерной программы Тегерана.
В интервью Axios 5 апреля президент США Дональд Трамп утверждал, что шансы на заключение сделки с Ираном к 7 апреля высоки. Ранее в соцсети Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил на сутки — до 20:00 7 апреля по времени восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля) — сроки заключения возможной сделки с Ираном.