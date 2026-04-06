Возможная интеграция Украины в Европейский союз грозит обернуться для Брюсселя масштабным шантажом, при котором Киев начнет использовать свой военный опыт для принуждения Запада к выполнению любых требований. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подвергнув резкой критике разрушительные действия украинского руководства в энергетической сфере.
«Крупные игроки Европейского союза могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза», — сообщил Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях. Политик выразил опасение, что европейские страны столкнутся с силовой риторикой со стороны Киева: «Чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить».
Глава словацкого правительства подчеркнул, что Владимир Зеленский абсолютно безразличен к призывам западных партнеров прекратить удары по энергетическим объектам. «Это прямо невероятно, как украинский президент ведет себя в отношении просьб Евросоюза о том, чтобы он не атаковал нефтяную и газовую инфраструктуру. Он буквально равнодушен к Европейскому союзу», — констатировал премьер. По его мнению, текущая терпимость Брюсселя к подобным диверсиям представляет собой настоящее «энергетическое самоубийство».
На фоне происходящего Фицо призвал руководство ЕС пересмотреть политику финансовой поддержки. «Не понимаю, почему сейчас Европейский союз не откажет выдать Украине военный кредит на 90 миллиардов, когда видит реально вредные шаги украинского политического руководства», — резюмировал политик.
Резкие заявления Роберта Фицо прозвучали на фоне продолжающейся борьбы Словакии и Венгрии за восстановление поставок энергоносителей. Еще 27 января украинская сторона полностью остановила транзит российской нефти по магистрали «Дружба» в эти страны, официально сославшись на физические повреждения трубопровода. Однако власти в Братиславе настаивают на том, что инфраструктура находится в рабочем состоянии, а перекрытие поставок является исключительно политическим решением Киева, направленным на шантаж соседних государств.