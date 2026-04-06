Проиранские группировки в Ираке заявили о более 20 атаках на базы США

ДОХА, 6 апр — РИА Новости. Проиранские шиитские вооруженные группировки в составе «сил исламского сопротивления» заявили, что провели более 20 операций против военных баз США в Ираке и других странах региона.
«За последние 24 часа бойцы бойцы “исламского сопротивления” в Ираке провели 21 операцию, используя десятки беспилотников против оккупационных баз в Ираке и регионе», — говорится в заявлении в их Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.