В Махачкале ввели график водоснабжения

«В целях рационального использования имеющихся водных ресурсов и предотвращения их дефицита принято решение о временном ограничении работы насосных станций в Кировском, Советском и Ленинском районах. Согласно установленному графику, насосные станции будут приостанавливать свою работу в ночное время — с 22.00 до 06.00 (совпадает с мск). Данные меры вводятся исключительно в целях экономии воды и обеспечения ее более равномерного распределения в течение суток», — говорится в сообщении.