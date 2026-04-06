Фицо подтвердил, что приедет на празднование 81-й годовщины Победы в Москву

«В ближайшие дни и недели я приму участие во многих мероприятиях с целью выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами и прошли через невозможные страдания», — сказал премьер, видеообращение опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также рассказал, что в 8 апреля после торжественной церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин отправится в Германию в концентрационный лагерь в городе Дахау. «Потом, 9 мая, в День Победы, [буду] в Москве, а в июне — в Нормандии, чтобы [принять участие в мероприятиях], напоминающих значение открытия Второго фронта», — добавил он.