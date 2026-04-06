Сихарулидзе допустил, что турнир «Русский вызов» может стать международным

Президент ФФККР и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе допустил, что турнир шоу-программ «Русский вызов» может стать международным.

«За “Русским вызовом” внимательно следят не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы открыты к международному формату и с радостью пригласили бы зарубежных фигуристов. Уверен, что со временем турнир может стать международным и станет ещё интереснее для зрителей по всему миру», — приводит его слова ТАСС.

В этом году победителем турнира стал Пётр Гуменник. Он воплотил на льду образ Терминатора.

Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В том номере Виктория выступала без коньков, фигуристка летала надо льдом на тросах. Напомним, что не так давно она получила травму ноги.

Замкнули тройку призёров Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выступали в образе бортпроводников под композицию «Стюардесса по имени Жанна» и песню из «Мимино».

Ранее Туктамышева заявила, что её номер на «Русском вызове» посвящён проблеме домашнего насилия.