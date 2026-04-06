Израиль и Греция подписали договор о поставке Афинам ракетных систем PULS

В декабре 2025 года газета Kathimerini сообщала, что Израиль и Греция достигли договоренности о поставке Афинам 36 установок PULS с полным боекомплектом, соглашение должно включать также обучение и техподдержку. По информации издания, разместить эти установки планируется у сухопутной и морской границ Греции с Турцией.