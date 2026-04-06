Израиль и Греция подписали договор о поставке Афинам ракетных систем PULS

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Представители властей Израиля и Греции подписали договор о поставках Афинам израильских ракетных систем PULS. Сумма сделки составит около $750 млн, сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.
Как уточняется, церемония подписания соглашения состоялась 6 апреля в греческой столице. Израиль на ней представлял бригадный генерал запаса Яир Кулас, возглавляющий Управление международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля.
«Соглашение отражает развитие оборонного сотрудничества между Израилем и Грецией. Оно является частью реализуемой министерством обороны стратегии по расширению израильского оборонного экспорта как ключевого инструмента для наращивания и укрепления сил Армии обороны Израиля, продвижения политики и поддержки оборонной промышленности и экономики», — заявили в израильском военном ведомстве.
Реактивные системы залпового огня PULS производятся израильской компанией Elbit Systems. Пусковая установка может быть размещена на колесных и гусеничных платформах и способна вести прицельный огонь различными типами снарядов на дальность от 12 до 300 км.
В декабре 2025 года газета Kathimerini сообщала, что Израиль и Греция достигли договоренности о поставке Афинам 36 установок PULS с полным боекомплектом, соглашение должно включать также обучение и техподдержку. По информации издания, разместить эти установки планируется у сухопутной и морской границ Греции с Турцией.