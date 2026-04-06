Лидеры ЕС и Великобритании сознательно не демонстрировали свое негативное отношение к президенту США Дональду Трампу. Это делалось для того, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать киевский режим, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«ЕС и Великобритания изо всех сил скрывали, пока могли, насколько они на самом деле настроены против Трампа, чтобы и дальше получать льготы и поддержку по Украине», — написал глава РФПИ в соцсети Х.
Дмитриев также привел опросный график о предпочтениях жителей разных стран по выборам в США 2024 году. Тогда глава РФПИ отметил, что он доказывает наличие «пропасти» между коллективной позицией ЕС и Британии и движением «Сделаем Америку снова великой».
На днях Дмитриев предупредил, что Европу ждут крайне трудные времена из-за антироссийских настроений.