Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что разногласия в НАТО начались из-за Гренландии

Разногласия в НАТО начались из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Всё это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам её давать, и я сказал “до свидания”, — сказал он на пресс-конференции.

При этом Трамп отверг предположение о возможной утрате США лидерства в альянсе.

«Нет, опасность в этом не заключается», — отметил он, добавив, что союзники, по его мнению, не оказывали Вашингтону должной поддержки.

Он также заявил, что речь идёт не только о странах НАТО.

По словам Трампа, Австралия, Республика Корея и Япония не помогали США в ходе операции против Ирана, в отличие от ряда государств Ближнего Востока.

Ранее The National Interest сообщал, что Дания разработала план диверсий на случай возможного вторжения США в Гренландию.

