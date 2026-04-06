Трамп поразмышлял о пятне на репутации НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО запятнало свою репутацию, отказавшись помогать США разблокировать Ормузский пролив.
Трамп сказал, что запомнит выбор Североатланического альянса, которым он «очень разочарован».
Американский лидер много раз говорил, что США могут рассмотреть возможность выхода из НАТО, если другие члены альянса не увеличат оборонные расходы до 5 процентов от ВВП.
Вопрос о будущем Североатлантического альянса также обсуждался в контексте разногласий Трампа с альянсом по Гренландии.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.