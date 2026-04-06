Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Аланьяспоре» опровергли слова Юрана о переговорах с ним

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мевлютан Чавушоглу высказался об информации, что клуб ведёт переговоры с российским тренером Сергеем Юраном.

4 апреля сам Юран заявил в СМИ, что переговоры с турками якобы находятся на финальной стадии и скоро он поедет работать в Турцию.

«Нет, это неправда. Это фейковые новости», — приводит слова Чавушоглу Sport24.

Напомним, что Юран покинул пост главного тренера «Серикспора» в конце октября.

Ранее сообщалось, что Юран в ближайшее время сменит Адиева на посту главного тренера «Крыльев Советов».