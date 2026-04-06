Захарова назвала атаки Киева на объекты КТК терроризмом

Атаки Киева на объекты Каспийского трубопроводного консорциума являются терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Терроризм чистой воды», — сказала она РИА Новости.
Ранее эксперт Игорь Юшков заявил RT, что удары по КТК в Новороссийске могут привести к дестабилизации мирового рынка энергоресурсов.
Также заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что атаки на объекты перевалочного комплекса в Новороссийске способны повлиять на глобальный энергетический рынок.
