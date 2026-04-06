Косачев: заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно

Сенатор РФ Константин Косачев назвал некорректным заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о вероятном выходе страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других структур, если поднимутся цены на газ РФ для Армении.
Как отметил Константин Косачев, постановка вопроса выглядит некорректно.
«Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Владимирович Путин дал четкую картину нынешней ситуации: “Цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении — 177,5 доллара за 1000 кубов”», — написал он в Max.
Сенатор назвал актуальную ситуацию мощным стимулом для развития многих секторов армянской экономики, а также весомым фактором социальной и политической стабильности в государстве.
По мнению Константина Косачева, армянским политикам было бы справедливо и честно учитывать масштаб поддержки страны со стороны РФ, а не «спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики».
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 27,9%.