Страстная седмица: что значат дни перед Пасхой

С 6 по 11 апреля 2026 года православные христиане вступают в главную неделю церковного года — Страстную седмицу. Это семь дней, когда каждый шаг Спасителя, каждое Его слово и молчание становятся важным событием. Вместе с церковью верующие проходят путь от торжественного входа в Иерусалим до священной тишины Великой субботы. Как прожить эти дни осмысленно, что вспоминает церковь в каждый из них и какие традиции помогают соединить скорбь с пасхальной радостью — в материале RT.
Cтрастная седмица: путь от Вифании к Воскресению.
Страстная седмица — это особый период церковного года, посвящённый воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его крестных страданий, смерти и погребения. Значимость этих событий настолько велика, что каждый день недели именуется Великим и Святым. Для верующих это время наполнено одновременно скорбью и тихой радостью — осознанием того, что через страдания Христа миру было даровано спасение.
В эти дни богослужебный уклад меняется: памяти святых и заупокойные поминовения (кроме исключительных случаев) не совершаются и не служатся молебны. Всё внимание сосредоточено на событиях Страстей Христовых. Церковь призывает верующих не только присутствовать на службах, но и внутренне сопереживать происходящему, становясь участниками священной истории.
Богослужения этой недели выстроены так, чтобы шаг за шагом раскрывать евангельские события последних дней жизни Христа и его наставления ученикам. Каждому дню соответствует своё духовное содержание, отражённое в песнопениях и уставных чтениях.
Великий понедельник: проклятие смоковницы.
Одна из главных тем Великого понедельника — евангельский сюжет о проклятии бесплодной смоковницы. Возвращаясь из Вифании в Иерусалим, Христос подошёл к дереву в поисках плодов, но, не найдя на ней ничего, кроме листьев, сказал, что впредь от неё не будет плодов, — и смоковница тотчас засохла. Внешне живое, но не плодоносящее дерево становится образом духовной пустоты. Церковь напоминает человеку о необходимости быть внутренне готовым к встрече с Богом и приносить плоды веры и покаяния.
Особым духовным смыслом наделена и притча о злых виноградарях, рассказанная Христом в Иерусалимском храме, когда первосвященники и старейшины пытались уловить Его в словах. Спаситель поведал о хозяине виноградника, который его насадил, оградил и отдал в аренду виноградарям, а сам отлучился. Когда пришло время собрать плоды, он послал своих слуг, но виноградари одних избили, других убили. Наконец хозяин послал своего сына, думая, что его постыдятся, но виноградари убили и его, надеясь завладеть наследством.
Закончив притчу, Христос спросил: что сделает хозяин с такими виноградарями? И слушатели сами ответили: он предаст их наказанию и отдаст виноградник другим, которые будут приносить плоды в своё время. Эти образы обращены к каждому человеку, напоминая о духовной ответственности и последствиях жизни без Бога.
Ещё одна важная составляющая Великого понедельника — воспоминание ветхозаветного патриарха Иосифа, жизнь которого во многом предвосхищает евангельские события. Возлюбленный сын Иакова становится объектом зависти братьев и оказывается предан ими, так же как Христос был отвергнут и предан Своими соплеменниками. Иосифа бросили в ров и продали в рабство, но именно через эти испытания он был возвышен и стал спасителем для многих, раздавая хлеб во время голода. Так же и Христос через страдания, смерть и Воскресение становится Подателем Жизни и Небесного Хлеба в Таинстве Евхаристии, питая весь мир.
Великий вторник: притча о десяти девах.
Главное содержание Великого Вторника связано с последней проповедью Христа в Иерусалимском храме и Его наставлениями ученикам. В этот день Спаситель открыто говорит о грядущих страданиях и обращается к народу с важными духовными истинами.
В Иерусалимском храме Иисус Христос продолжает учить народ. Фарисеи и иродианы задают Христу провокационный вопрос: «Позволительно ли платить подать кесарю или нет?» Любой ответ мог поставить Христа в ловушку. Если бы Он сказал «нельзя» — Его можно было бы обвинить в мятеже против Рима. Если бы сказал «можно» — Его обвинили бы в предательстве народа и поддержке оккупационной власти.
Но Иисус Христос, попросив показать монету с изображением кесаря, произносит краткую, но ёмкую фразу: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Смысл ответа в том, что есть разные уровни ответственности человека: государству принадлежит то, что связано с гражданским порядком (налоги, подчинение законам), а Богу — человеческое сердце, вера и вся полнота внутренней жизни. Тем самым Христос не отвергает ни государственный порядок, ни духовный закон, но показывает их различие и иерархию.
Фарисеи остаются неудовлетворёнными, потому что их уловка не срабатывает: Христос не даёт ни политического, ни религиозного предлога для обвинения. Они хотели получить повод для суда, а получили мудрый ответ, который невозможно было использовать против Него.
После этого Христос обращается к народу с резкими обличениями фарисеев, указывая на их лицемерие и внешнюю религиозность без внутренней праведности. Он предупреждает, что такая духовная подмена ведёт к гибели, и завершает речь скорбным плачем об Иерусалиме, который отверг пророков и Самого Мессию. Он предсказывает разрушение Иерусалимского храма и говорит о грядущих событиях конца времён.
От предсказания о гибели Иерусалима Христос переходит к пророчествам о судьбах мира и Втором пришествии. Их смысл не в раскрытии будущего, а в призыве к духовной собранности: человек должен всегда быть готов к встрече с Богом, потому что час этой встречи никому не известен.
Тот же посыл подкрепляется притчей о десяти девах. Пять из них заранее приготовились к встрече с женихом и взяли запас масла для светильников, а другие оказались неготовыми. Когда жених пришёл в полночь, двери закрылись перед опоздавшими. Этот образ напоминает о необходимости духовной готовности и постоянной внутренней собранности.
Великая среда: предательство Иуды.
Смысл Великой среды сосредоточен на двух евангельских событиях — покаянии грешницы и предательстве Иуды.
Евангелие рассказывает о грешной женщине, которая пришла к Христу с драгоценным благовонным маслом (миром), омыла Его ноги слезами и помазала их. Этот поступок стал ярким образом искреннего покаяния, любви и внутреннего преображения. В церковной традиции он воспринимается как пример того, как человек, осознав свои грехи, может приблизиться к Богу.
Противоположный образ — Иуда, один из учеников Христа, который решается предать Учителя за 30 сребреников. В богослужении подчёркивается, что причиной его поступка становится не только слабость, но и сребролюбие и духовная слепота.
Особую глубину этому дню придаёт сопоставление этих двух поступков. Грешница, находясь в падении, через покаяние поднимается к спасению, а ученик Христа, напротив, отпадает от него. Бескорыстная любовь противопоставляется корысти и предательству.
Великий четверг: Тайная Вечеря и молитва Христа в Гефсиманском саду.
Центральное событие Великого четверга — Тайная Вечеря, последняя трапеза Христа с учениками. Именно тогда Спаситель установил Таинство Евхаристии (Причащения), преподав апостолам хлеб и вино как Свои Тело и Кровь. С этого момента Евхаристия становится сердцем христианской жизни — через неё человек соединяется с Богом.
Тайная Вечеря совершается накануне ветхозаветной Пасхи, праздника в память об исходе из Египта. Перед трапезой Господь совершает омовение ног ученикам. Обычно такой ритуал исполняли слуги. Так Иисус показывает пример смирения и любви, призывая учеников служить друг другу. В церковной традиции этот обряд сохраняется и сегодня.
Четверг — последний день перед арестом Христа. После Вечери Иисус вместе с Петром, Иаковым и Иоанном идёт в Гефсиманский сад. Он сильно скорбел и просил их бодрствовать вместе с Ним, но, возвращаясь, каждый раз находил их спящими и напоминал им о необходимости молитвы, чтобы не впасть в искушение.
Оставшись один, Он молился о том, чтобы, если возможно, миновала Его чаша страданий, но при этом полностью предал Себя воле Отца. Однако скорбь Его была так велика, что пот Его был как капли крови, падающие на землю. Ангел явился с небес, чтобы укреплять Его. Вернувшись к апостолам в последний раз, Иисус сообщил, что настал час Его предания.
В это время в сад вошёл Иуда Искариот с вооружённым отрядом. Он подошёл к Иисусу и поцеловал Его — это был условный знак для стражи. Иисуса схватили. Один из учеников попытался защитить Его с оружием в руках, но Христос остановил его, напомнив, что всё происходящее — часть Божьего замысла. Ученики в страхе оставили Его и разбежались, а Иисуса связанного повели на суд к первосвященникам.
Что делают в Чистый четверг?
С Великого четверга начинаются последние приготовления к Пасхе. Верующим важно в эти дни побывать в храме, исповедаться и причаститься. В народной традиции этот день называют «Чистым», с ним связано приведение дома в порядок. Двор и хозяйственные постройки очищали от накопившейся за зиму грязи. Особое внимание уделяли святыням — протирали иконы и лампады, затем мыли полы, стены и потолки, очищали утварь. С этим связывали поверье: «Как в Чистый четверг дом очистишь, так и весь год в чистоте проживёшь».
После такой уборки старались уже не подметать и не заниматься тяжёлым трудом до самой Пасхи, чтобы не нарушать тишину и святость ожидания Воскресения Христова. Также в этот день устраивали большую стирку, приводили в порядок одежду и домашний текстиль. Существует обычай проснуться в Чистый четверг до рассвета и совершить омовение. В этот день также начинали печь куличи и красить яйца.
Страстная пятница: распятие Иисуса Христа на Голгофе.
Церковь в Великую пятницу вспоминает страдания и крестную смерть Иисуса Христа: предательство, суд, унижения, распятие и смерть на кресте. Это самый строгий день поста в году. По Типикону предписано не принимать пищу до выноса Плащаницы.
Евангельское повествование этого дня включает важные духовные образы: от покаяния разбойника, первым вошедшего в рай, до чудесных знамений. Пронзённое ребро Христа, из которого истекли кровь и вода, в церковной традиции понимается как образ Таинств Причащения и Крещения.
В храмах в конце вечерни совершается вынос Плащаницы — образа погребения Спасителя, поскольку считается, что Христос скончался около трёх часов пополудни. Плащаницу торжественно снимают с престола и переносят в центр храма.
Перед Плащаницей верующие совершают земные поклоны, как перед Самим Христом. Затем служится малое повечерие с каноном, который в народе называют «Плач Богородицы».
Великая суббота: погребение Иисуса и сошествие его души в ад.
Великая суббота — один из важнейших дней церковного года, который находится между Крестной смертью Христа и Его Воскресением. В христианской традиции она воспринимается как особое время тишины, покоя и одновременно напряжённого ожидания Пасхи. Этот день считается кульминацией всей Страстной седмицы, когда скорбь о смерти Спасителя соединяется с предчувствием Его победы над смертью.
Смысл этого дня раскрывается через несколько взаимосвязанных тем. Прежде всего, это воспоминание о погребении Христа, когда Он телесно пребывает во гробе. Одновременно утверждается вера в Его сошествие душою во ад, где, по церковному учению, Христос разрушает власть смерти и выводит оттуда праведников.
Всё богослужение постепенно ведёт верующих к ожиданию Воскресения. Скорбь уступает место пасхальной радости, особенно ощутимой в вечерней службе с литургией.