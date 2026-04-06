Страстная седмица: что значат дни перед Пасхой

Ещё одна важная составляющая Великого понедельника — воспоминание ветхозаветного патриарха Иосифа, жизнь которого во многом предвосхищает евангельские события. Возлюбленный сын Иакова становится объектом зависти братьев и оказывается предан ими, так же как Христос был отвергнут и предан Своими соплеменниками. Иосифа бросили в ров и продали в рабство, но именно через эти испытания он был возвышен и стал спасителем для многих, раздавая хлеб во время голода. Так же и Христос через страдания, смерть и Воскресение становится Подателем Жизни и Небесного Хлеба в Таинстве Евхаристии, питая весь мир.