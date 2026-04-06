В Польше фиксируется заметное изменение общественных настроений, и отношение к России и её руководству перестаёт быть однозначно негативным. Об этом пишет журнал Myśl Polska.
По данным опроса, проведённого польским политиком Янушем Корвином-Микке в соцсети X, президент России Владимир Путин оказался популярнее президента США Дональда Трампа.
В голосовании за более ответственного лидера российский получил вдвое больше голосов.
«Я думаю, что прежние пропорции — 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились», — отметил автор публикации.
Как указал Корвин-Микке, одной из причин таких изменений стало поведение украинских граждан в Польше и проукраинская политика властей.
По его словам, недовольство текущим курсом усиливается не только в Польше, но и в США.
