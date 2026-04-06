Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Myśl Polska: в Польше заявили об изменении отношения общества к России и Путину

В Польше фиксируется заметное изменение общественных настроений, и отношение к России и её руководству перестаёт быть однозначно негативным. Об этом пишет журнал Myśl Polska.

В Польше фиксируется заметное изменение общественных настроений, и отношение к России и её руководству перестаёт быть однозначно негативным. Об этом пишет журнал Myśl Polska.

По данным опроса, проведённого польским политиком Янушем Корвином-Микке в соцсети X, президент России Владимир Путин оказался популярнее президента США Дональда Трампа.

В голосовании за более ответственного лидера российский получил вдвое больше голосов.

«Я думаю, что прежние пропорции — 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились», — отметил автор публикации.

Как указал Корвин-Микке, одной из причин таких изменений стало поведение украинских граждан в Польше и проукраинская политика властей.

По его словам, недовольство текущим курсом усиливается не только в Польше, но и в США.

Ранее эксперт Андрей Кошкин прокомментировал сообщения о росте пророссийских настроений в Польше.

