Двоеглазова: есть такая мечта — попробовать себя в парах и даже чего-то достичь

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова объяснила, почему хочет попробовать себя в парном катании.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова объяснила, почему хочет попробовать себя в парном катании.

«Мне так хочется попробовать себя [в парном катании]. И как партнёр кидает в выбросы, и вот эти подкрутки над головой… Мне кажется, это что-то уже за гранью такого, что мы, например, одиночники, не чувствуем. У меня есть такая мечта — попробовать себя в парах, выйти на соревнования и, может быть, даже чего-то достичь», — приводит её слова Okko.

В сезоне-2025/26 17-летняя фигуристка завоевала серебро чемпионата России и выиграла золото в финале Гран-при России.

Ранее Двоеглазова ответила на вопрос о мотивации в спорте.