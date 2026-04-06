В Бахрейне задержали двух подозреваемых в шпионаже на Иран

Правоохранительные органы Бахрейна задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила прокуратура королевства.
«Двое подозреваемых в шпионаже и работе на разведывательные службы и террористический Корпус стражей Исламской революции задержаны в Бахрейне», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
По данным прокуратуры, задержанные получали указания через агентов в Иране.
Им вменяется сбор информации о важных объектах на территории королевства с последующей передачей этих данных.
Ранее агентство Tansim сообщало, что в иранской провинции Северный Хорасан задержали пять человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.