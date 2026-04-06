Разящая «Стрела»: на что способны российские ЗРК с новой ракетой

«Калашников» поставил в войска партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10». Одним из главных достоинств данной ЗУР является новая головка самонаведения, которая может работать в трёх режимах — фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. По словам аналитиков, ЗРК «Стрела-10» с ракетой 9М333 наиболее эффективен против БПЛА самолётного типа.
«Калашников» поставил в войска новую партию управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», сообщила пресс-служба компании.
«АО “Концерн “Калашников” отгрузило очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в адрес государственного заказчика в рамках контрактных обязательств на 2026 год. Высокоточная ЗУР применяется зенитным ракетным комплексом “Стрела-10” и его модификациями”, — говорится в релизе.
Разработка ЗУР 9М333 завершилась в 2020 году — тогда были проведены последние испытания и начато серийное производство изделия. В концерне отмечают, что сейчас эти снаряды широко востребованы в зоне проведения специальной военной операции.
Боеприпас предназначен для поражения различных воздушных целей, в том числе низколетящих самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет. ЗУР 9М333 может осуществлять перехват в любое время суток, в том числе в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.
Ракета 9М333.
По словам разработчиков, расчёты ЗРК «Стрела-10» с 9М333 могут вести огонь по принципу «выстрелил — забыл». При этом одним из главных достоинств данной ЗУР в «Калашникове» называют новую головку самонаведения, которая может работать в трёх режимах — фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом.
Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, а максимальная дальность перехвата — 5 тыс. м. ЗУР способна поражать цели, летящие со скоростью 1,5 тыс. км/ч на высоте от 10 до 3,5 тыс. м.
Невидимая «Стрела».
ЗРК «Стрела-10» — зенитный комплекс ближнего радиуса действия. Он был принят на вооружение ВС СССР в 1976 году, став дальнейшим развитием ЗРК «Стрела-1». В советские годы было произведено более 700 машин семейства «Стрела-10», около 400 из которых поставили на экспорт.
За время своего существования «Стрела-10» прошла несколько этапов модернизации. Так, до распада СССР были выпущены версии «Стрела-10М», «Стрела-10М2» и «Стрела-10М3».
На сегодняшний день самым современным вариантом является «Стрела-10МН». Литера «Н» в названии говорит о возможности эффективного использования ЗРК в ночное время.
Как и более ранние версии, «Стрела-10МН» базируется на шасси многоцелевого транспортёра-тягача МТ-ЛБ, прозванного в войсках «мотолыгой». Машина может передвигаться по шоссе со скоростью 60 км/ч и преодолевать водные преграды.
Как отмечает ТК «Звезда», радиопеленгатор у «Стрелы» пассивный. Это означает, что от него не исходит излучение. Благодаря этому работа ЗРК оказывается неожиданностью для противника — вражеские локаторы не могут его засечь.
По информации «Звезды», за время проведения СВО комплексы «Стрела-10» успели поразить все типы воздушных целей, за исключением баллистических. Судя по материалам Минобороны, чаще всего расчётам данных ЗРК приходится сбивать БПЛА противника. Например, в сентябре 2025 года в МО РФ сообщили, что только в одном Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ каждый экипаж «Стрелы» уничтожил по 150 беспилотников ВСУ различного типа.
По словам военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, комплексы «Стрела-10», несмотря на солидный возраст проекта, до сих пор востребованы в войсках.
«Данные ЗРК эффективны при работе по ударным и разведывательным БПЛА самолётного типа, которые оснащаются двигателями внутреннего сгорания. Такие моторы излучают тепло, поэтому их можно взять на сопровождение с помощью инфракрасной головки самонаведения», — пояснил аналитик в беседе с RT.
«По тепловому следу».
Стоит отметить, что, помимо «Стрелы-10», ракета 9М333 станет также основным средством поражения в составе перспективного ЗРК территориальной ПВО «Крона-Э», который «Калашников» представил в феврале 2025 года.
Как и «Стрела-10», новый комплекс относится к системам ближнего радиуса действия и предназначен для прикрытия от воздушных ударов объектов инфраструктуры, специальных грузов в местах их складирования и иных важных локаций. При этом «Крона-Э» заточена под поражение беспилотников среднего класса.
Юрий Кнутов считает помехозащищённость одним из главных преимуществ ЗУР 9М333.
«Старые ЗУР можно было легко увести от самолёта с помощью тепловых ловушек. 9М333 на этот случай имеют специальные системы или фильтры, которые позволяют после захвата цели наводиться непосредственно по тепловому следу двигателя», — говорит военный эксперт.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин обратил внимание на увеличение мощности боевой части 9М333.
«Усовершенствованная головка самонаведения повышает вероятность поражения целей в условиях действия помех противника. У неё три режима наведения, именно за счёт такой головки и достигается помехоустойчивость. Увеличилась и масса боевой части, что повышает вероятность успешного поражения цели. Также разработчики доработали двигатель. Фактически все основные элементы ЗУР были усовершенствованы», — резюмировал собеседник RT.