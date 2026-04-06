Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что планирует быть в Москве 9 мая и участвовать в праздновании Дня Победы в российской столице.
В ходе видеообращения Фицо сказал, что в ближайшие недели будет участвовать во многих памятных мероприятиях, чтобы выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом, и почтить память его жертв.
Также Фицо предположил, что США перестают контролировать ситуацию вокруг ближневосточного конфликта.
Фицо участвовал в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2025 года.
