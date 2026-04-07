«Ростелеком» сообщил о нейтрализации мощной DDoS-атаки

Вечером 6 апреля на сеть «Ростелекома» была совершена мощная DDoS-атака. В результате часть интернет-ресурсов временно оказалась недоступна.

Вечером 6 апреля на сеть «Ростелекома» была совершена мощная DDoS-атака. В результате часть интернет-ресурсов временно оказалась недоступна.

Об этом заявили в компании РИА Новости.

Там уточнили, что была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность ряда сервисов.

«Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23:09 сеть передачи данных “Ростелекома” работает штатно», — добавили в компании.

Ранее Роскомнадзор сообщал о кратном росте числа DDoS-атак на государственные информационные ресурсы в феврале и марте.