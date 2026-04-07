Свищёв заявил, что обсудит с FIS причины недопуска Большунова

Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв заявил, что обсудит с представителями FIS причины недопуска Александра Большунова к международным соревнованиям.

«Он, безусловно, один из сильнейших спортсменов современности. Возможно, именно поэтому его и не допускают к международным соревнованиям, придумывая различные причины. Это, кстати, тоже будет одной из тем наших обсуждений с международной федерацией», — приводит его слова РИА Новости.

Большунов не смог выступить на Олимпиаде из-за того, что ему отказали в нейтральном статусе.

Александр — трёхкратный олимпийский чемпион, четырёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Игр.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов пропустил Олимпиаду из-за несправедливости.