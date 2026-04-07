Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие науки». Видео © Telegram / Kadyrov_95.
«Джамбулат Вахидович вручил мне медаль “За вклад в развитие науки”. Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — говорится в сообщении.
Во время встречи Умаров представил главе республики труд, посвящённый первому имаму Кавказа Шейху Мансуру, а также сообщил о ходе исследования личности Александра Чеченского.
Ранее мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров был удостоен ордена Дружбы. Награда присвоена за заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира, а также за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и его столицы.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.