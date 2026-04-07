Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России призвали закрепить право на перенос экзаменов для студентов с детьми

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить на федеральном уровне право студентов, имеющих детей, на перенос промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за ребёнком. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

Как объяснил парламентарий, сейчас формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются каждой образовательной организацией самостоятельно и регулируются локальными нормативными актами.

«Во многих случаях преподаватели и образовательные организации идут навстречу студентам-родителям в части переноса экзаменов, зачётов и иных форм промежуточной аттестации по причинам, связанным с уходом за ребёнком или иными семейными обстоятельствами. Вместе с тем такие решения носят индивидуальный характер и принимаются в каждом случае отдельно», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, отсутствие единых федеральных правил приводит к тому, что возможность переноса экзаменов зависит от внутренних регламентов образовательной организации, а также от субъективных факторов, включая позицию администрации или конкретного преподавателя.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть предложение о закреплении на федеральном уровне право студентов, имеющих детей, на перенос промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за ребёнком», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, необходимо установить перечень оснований, при наличии которых перенос осуществляется в обязательном порядке и не может быть отклонён образовательной организацией, а также предусмотреть, что такой перенос осуществляется без формирования академической задолженности и применения дисциплинарных мер, в пределах текущей сессии или в дополнительный установленный срок.

Ранее Чернышов предложил предоставлять гражданам старше 70 лет персональный транспортный сертификат с установленным лимитом поездок в месяц для посещения медицинских учреждений.