В России призвали закрепить право на перенос экзаменов для студентов с детьми

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить на федеральном уровне право студентов, имеющих детей, на перенос промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за ребёнком. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
Как объяснил парламентарий, сейчас формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются каждой образовательной организацией самостоятельно и регулируются локальными нормативными актами.
«Во многих случаях преподаватели и образовательные организации идут навстречу студентам-родителям в части переноса экзаменов, зачётов и иных форм промежуточной аттестации по причинам, связанным с уходом за ребёнком или иными семейными обстоятельствами. Вместе с тем такие решения носят индивидуальный характер и принимаются в каждом случае отдельно», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, отсутствие единых федеральных правил приводит к тому, что возможность переноса экзаменов зависит от внутренних регламентов образовательной организации, а также от субъективных факторов, включая позицию администрации или конкретного преподавателя.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть предложение о закреплении на федеральном уровне право студентов, имеющих детей, на перенос промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за ребёнком», — говорится в тексте обращения.
По мнению депутата, необходимо установить перечень оснований, при наличии которых перенос осуществляется в обязательном порядке и не может быть отклонён образовательной организацией, а также предусмотреть, что такой перенос осуществляется без формирования академической задолженности и применения дисциплинарных мер, в пределах текущей сессии или в дополнительный установленный срок.
