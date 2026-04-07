Российские военнослужащие при обороне опорного пункта сбили 30 FPV-дронов ВСУ

В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Подразделение капитана ВС РФ Эльдара Джамалутдинова при обороне опорного пункта отразило 2 контратаки ВСУ, уничтожив 20 военных и 30 FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе одного из населенных пунктов подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова выполняло задачу по удержанию опорного пункта. В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было уничтожено 20 военнослужащих и 30 FPV-дронов ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря мужеству и профессиональным действиям Джамалутдинова задача была выполнена.

В министерстве также рассказали о младшем сержанте Артеме Набока, который выполнял боевую задачу по разведке местности с использованием беспилотника.

«В условиях интенсивного применения противником артиллерии и средств РЭБ он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, движущуюся к позициям наших подразделений. Артем подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трех военнослужащих противника и бронемашину ВСУ. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артема Набоки задача была выполнена», — уточнили в Минобороны РФ.