Российские военнослужащие при обороне опорного пункта сбили 30 FPV-дронов ВСУ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Подразделение капитана ВС РФ Эльдара Джамалутдинова при обороне опорного пункта отразило 2 контратаки ВСУ, уничтожив 20 военных и 30 FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе одного из населенных пунктов подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова выполняло задачу по удержанию опорного пункта. В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было уничтожено 20 военнослужащих и 30 FPV-дронов ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что благодаря мужеству и профессиональным действиям Джамалутдинова задача была выполнена.
В министерстве также рассказали о младшем сержанте Артеме Набока, который выполнял боевую задачу по разведке местности с использованием беспилотника.
«В условиях интенсивного применения противником артиллерии и средств РЭБ он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, движущуюся к позициям наших подразделений. Артем подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трех военнослужащих противника и бронемашину ВСУ. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артема Набоки задача была выполнена», — уточнили в Минобороны РФ.