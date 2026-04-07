Российские военнослужащие при обороне опорного пункта сбили 30 FPV-дронов ВСУ

«В районе одного из населенных пунктов подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова выполняло задачу по удержанию опорного пункта. В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было уничтожено 20 военнослужащих и 30 FPV-дронов ВСУ», — говорится в сообщении.