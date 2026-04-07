В работе Рунета произошёл кратковременный сбой — по данным портала «Сбой.рф», россияне жаловались на некорректную работу банков, интернет-сервисов и мобильных операторов.
Так, например, неполадки были зафиксированы в работе Альфа-банка, МТС, «Ростелекома», РЖД, Wildberries и «Авито».
Впоследствии «Ростелеком» сообщил о нейтрализации мощной DDoS-атаки.
