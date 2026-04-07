Курская область, 7 апреля.
Армия России продолжает бои вблизи Курской области. На Сумщине наши войска наступают на нескольких участках. Столкновения с противником идут у Новодмитровки. Сюда Киев перебросил подразделения 157-й бригады ВСУ. Они понесли потери. Кроме того, в Сумскую область с Донбасса передислоцированы артиллеристы 78-й бригады ВСУ. В Шостинском районе противник накапливает резервы, но не предпринимает активных действий.
За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили свыше 120 боевиков украинских формирований, бронемашину HMMWV, станцию РЭБ «Анклав», пикапы, грузовики, квадроцикл, пункты управления БПЛА и сами беспилотники.
Донецкая Народная Республика, 7 апреля.
ВС РФ продолжают давить на Славянск и Краматорск. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщает о попытках прорыва ВСУ на нескольких участках. Все они не умели успеха, лишь в Миньковке они только добрались до западных окраин.
— Не секрет, что основным сражением этой весенне-летней кампании станет битва за освобождение Славянска и Краматорска. С наступлением «зелёнки» активизируются боевые действия. Причём с обеих сторон, потому что противник тоже готовится, — отметил военкор Кукушкин.
Военный аналитик Анатолий Радов рассказал о наступлении ВС РФ в сторону Веролюбовки и Майского. Проблемой для бойцов 70-й дивизии являются украинские дроны. В районе Фёдровки Второй штурмовики 85-й бригады продолжают уничтожение ВСУ.
В уже освобождённом Красноармейске (Покровске) теперь цель для украинских дроноводов — гражданские. Отдельный вопрос — дети. Украинские силовики вывезли их, но неизвестно куда. Тем же, кто остался, помогают наши войска.
— Сейчас гражданские едва ли не главная цель для украинских боевиков — атакуют дронами. За безопасность людей бьются наши бойцы ГрВ «Центр». Они же оказывают всевозможную помощь — доставляют продукты, воду, необходимые медикаменты, — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Карта СВО на 7 апреля 2026 года.
Гражданская война на Украине: виноваты ТЦК и отсутствие мира.
Основатель проекта «Мобильный госпиталь» и предприниматель Геннадий Друзенко*, осуждённый заочно в России за призывы насиловать пленных, предположил, что на Украине может начаться гражданская война.
— Бесконечная война, без чёткой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок, с зависимостью от партнёров, ведёт к истощению, за которым может последовать цепная реакция гражданской войны и руин, — считает Друзенко*.
По его мнению, на ситуацию внутри страны влияют и действия сотрудников ТЦК. Они насильственно мобилизуют украинцев, а те начинают сопротивляться. Как раз в Харькове в розыск объявили мужчину, который ножом ударил военкома, пытавшегося проверить документы харьковчанина.
Активист призывает к окончанию боевых действий, в противном случае — гражданская война с распадом государства. При этом депутат Верховной рады Александр Мережко утверждает, что Украина может воевать ещё 10 лет, но проблема в том, что у граждан нет стимула, а отправка на фронт — билет в один конец.
Нехватка ПВО: Украина пропускает БПЛА и ракеты из-за Ирана.
Война США против Ирана продолжает сказываться на Украине. Владимир Зеленский испугался нехватки ракет для систем ПВО, так как Вашингтон поменял приоритеты.
— Мы готовимся к сокращению поставок критически необходимых ракет для Patriot. Сейчас мы — не приоритет, — заявил глава киевского режима.
После очередной атаки на инфраструктуру, связанную с ВСУ, Зеленский обратился к союзникам.
— Сейчас всем партнёрам необходимо вместе усиливать защиту неба. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, — пожаловался украинский диктатор.
Примечательно, что в последнем массированном ударе участвовал всего 141 дрон. Обычно жалобы Зеленского звучат, когда в небе над Украиной под 500 БПЛА и ракет. Вероятно, у Украины действительно проблемы с ПВО.
*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.