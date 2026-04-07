Фицо: политическое руководство Украины наносит ущерб энергобезопасности Европы

БРАТИСЛАВА, 7 апреля. /ТАСС/. Украинские власти наносят ущерб энергетической безопасности Европы. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Украинское политическое руководство взорвало газопровод “Северный поток”, отключило Словакию и Венгрию, а вместе с тем и всю Центральную Европу от нефти, перекрыло поставки газа, нападает на нефтяную и газовую инфраструктуру, точнее говоря — наносит ущерб энергетической безопасности Европы», — сказал премьер.
Словакия и Венгрия постоянно обращают внимание Еврокомиссии «на враждебные шаги [Владимира Зеленского] против государств — членов Евросоюза, а сегодня уже и против всего ЕС», подчеркнул он. «Прямо невозможно поверить в то, как относится [Зеленский] к просьбам ЕС не атаковать газовую и нефтяную инфраструктуру. Точнее говоря, он подцепил на крючок весь ЕС», — сказал Фицо, отметив, что действия Киева и военный конфликт вокруг Ирана привели к росту цен на энергетическое сырье.
В то же время на фоне критики Словакии в ЕС из-за ее заинтересованности в закупках российского энергосырья премьер отметил значительный рост импорта западноевропейскими государствами в марте текущего года сжиженного природного газа из РФ по сравнению с тем же периодом 2025 года.