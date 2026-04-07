Словакия и Венгрия постоянно обращают внимание Еврокомиссии «на враждебные шаги [Владимира Зеленского] против государств — членов Евросоюза, а сегодня уже и против всего ЕС», подчеркнул он. «Прямо невозможно поверить в то, как относится [Зеленский] к просьбам ЕС не атаковать газовую и нефтяную инфраструктуру. Точнее говоря, он подцепил на крючок весь ЕС», — сказал Фицо, отметив, что действия Киева и военный конфликт вокруг Ирана привели к росту цен на энергетическое сырье.