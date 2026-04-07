Кадыров посетил парализованную сходом оползня дорогу в селе Ярыш-Марды

Кадыров поручил восстановить участок дороги в Ярыш-Марды после оползня.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 7 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил парализованный сходом оползня участок дороги в селе Ярыш-Марды и поручил максимально оперативно завершить работу по возобновлению транспортного пути.

«Побыл в окрестностях Ярыш-Марды, где сход оползня парализовал участок автомобильной дороги. Ситуация осложняется объёмом сошедших грунтовых масс и особенностями рельефа местности… Поставил задачу максимально оперативно завершить весь комплекс мероприятий», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте ведется активная расчистка дорожного полотна, укрепление откосов и восстановление проезда.

«Восстановление транспортной доступности является одной из первоочередных задач, от которой напрямую зависит нормальная жизнедеятельность населённых пунктов», — добавил Кадыров.

Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.

