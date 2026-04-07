В Иране заявили, что проблем с товарами первой необходимости в республике нет

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Проблем с товарами первой необходимости в Иране на фоне продолжающегося кризиса не наблюдается. Об этом заявили в министерстве торговли, промышленности и недропользования исламской республики.
«Проблем с основными товарами в стране нет. Мы рассматриваем альтернативные методы обеспечения необходимыми продуктами малых и средних предприятий», — приводит выдержку заявления агентство ISNA.
Отмечается, что часть потребностей будет удовлетворена за счет соседних и дружественных стран.