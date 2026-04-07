Трамп пошутил, что станет президентом Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по ситуации в Иране пошутил, что станет президентом Венесуэлы.
«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займёт много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — цитирует его РИА Новости.
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.