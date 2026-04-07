Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо заявил, что посетит Москву на празднование 81-й годовщины Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении посетить 9 мая мероприятия в Москве, приуроченные к 81-й годовщине Победы. Политик записал видообращение.

Источник: Life.ru

Также премьер сообщил, что 8 апреля примет участие в церемонии памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы. Мероприятие пройдёт на мемориале Славин.

«В ближайшие дни и недели я приму участие во многих мероприятиях с целью выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами и прошли через невозможные страдания. Потом, 9 мая, в День Победы, в Москве, а в июне — в Нормандии», — заявил Фицо.

А ранее стало известно, что представители Кремля начали активную подготовку к предстоящим торжествам, приуроченным к 9 Мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об этом, опровергнув информацию о якобы готовящемся отказе от проведения военного смотра в нынешнем году.

