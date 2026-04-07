Также премьер сообщил, что 8 апреля примет участие в церемонии памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы. Мероприятие пройдёт на мемориале Славин.
«В ближайшие дни и недели я приму участие во многих мероприятиях с целью выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами и прошли через невозможные страдания. Потом, 9 мая, в День Победы, в Москве, а в июне — в Нормандии», — заявил Фицо.
А ранее стало известно, что представители Кремля начали активную подготовку к предстоящим торжествам, приуроченным к 9 Мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об этом, опровергнув информацию о якобы готовящемся отказе от проведения военного смотра в нынешнем году.
