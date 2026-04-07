Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США опровергли заявление КСИР об ударе по кораблю USS Tripoli

CENTCOM заявило, что судно продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции «Эпическая ярость».

Источник: U.S. Navy

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о нанесении удара по американскому десантному кораблю-вертолетоносцу USS Tripoli (LHA-7).

«Корпус стражей Исламской революции Ирана утверждает, что они атаковали ракетами десантный корабль USS Tripoli (LHA-7), вынудив его уйти из региона в южную часть Индийского океана. Факт: USS Tripoli не был атакован и продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции “Эпическая ярость”, — говорится в заявлении Центрального командования, опубликованном в Х.

Ранее пресс-служба КСИР сообщала, что ВС Ирана нанесли удар по USS Tripoli (LHA-7), тем самым заставили его уйти в южные воды Персидского залива. КСИР также подтверждал, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7, о поражении которого ранее сообщило агентство Fars.

