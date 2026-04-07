ВС США опровергли заявление КСИР об ударе по кораблю USS Tripoli

«Корпус стражей Исламской революции Ирана утверждает, что они атаковали ракетами десантный корабль USS Tripoli (LHA-7), вынудив его уйти из региона в южную часть Индийского океана. Факт: USS Tripoli не был атакован и продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции “Эпическая ярость”, — говорится в заявлении Центрального командования, опубликованном в Х.
Ранее пресс-служба КСИР сообщала, что ВС Ирана нанесли удар по USS Tripoli (LHA-7), тем самым заставили его уйти в южные воды Персидского залива. КСИР также подтверждал, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7, о поражении которого ранее сообщило агентство Fars.